Turismo | Confesercenti meteo e tariffe basse spingono per vacanze a settembre

(Di sabato 31 agosto 2024)caldo eda ‘bassa stagione’ danno una spinta aldi. Per il mese si prevede l’arrivo nelle strutture ricettive di 15 milioni di turisti per un totale di 50,2 milioni di pernottamenti, lo 0,6% in piu rispetto a2023. A stimarlo e’ il Centro Studi Turistici per Asso. Un trend dunque positivo, anche se le imprese sperano di migliorare ulteriormente i tassi di occupazione con le decisioni di partenza sotto dati. Le tendenze piu’ ottimiste sono attese per le imprese delle citta’ d’arte (+2,4%%), delle localita’ rurali e di collina (+2,1%). Una leggera crescita e’ attesa anche per le localita’ dei laghi (+0,9%) e ad “altro interesse” (+0,8%), mentre per le localita’ marine (-0,5%), di montagna (-0,6%) e del termale (-1,2%) le previsioni sono di una sostanziale stabilita’ o di leggera contrazione della domanda.