Traffico Roma del 31-08-2024 ore 10 | 30

(Di sabato 31 agosto 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione su Grande Raccordo Anulare chiusi gli svincoli di missione del raccordo alla 1 prima dell’ area di servizio Settebagni a causa di un incendio nelle due direzioni di Lorenza sulla diramazionenord personale su strada tra Settebagni e raccordo in questa direzione solamente oggi agevolati dallo Stop dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate alle 15:52 e poi di nuovo domani domenica primo settembre dalle 7 alle 22 ricordiamo è riaperta la tangenziale est e tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni La polizia locale comunica incidente in via Prenestina all’altezza di via dell’Acqua Vergine verso il centro riduzione della carreggiata per lavori di manutenzione sulle Ponte Guglielmo Marconi in direzione dell’EUR prima fase dei lavori verso la Colombo stasera allo stadio Olimpico l’incontro di calcio Lazio Milan ...