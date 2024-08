The Kolors in concerto in piazza Duomo per ‘Settembre Prato è Spettacolo’

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 31 agosto 2024)– Prosegue con un gruppo top della musica italiana la serie di concerti in. Lunedì 2 settembre nel cartellone di Settembreè Spettacolo, Thearrivano nello spazio che li ha già visti ospiti per un fortunatissimonel 2015. La data è una collaborazione – come altre date del festival – fra Fonderia Cultart e LEG -Live Emotion Group. Il tour toccherà, oltre all’Italia, paesi come Svizzera, Polonia, Germania, Lituania, Slovenia, e Belgio, sulla scia del successo di Italodisco – oltre 220 milioni di streaming, 5 dischi di platino in Italia, 4 dischi di platino in Polonia, 1 disco di platino in Svizzera – e di Un ragazzo una ragazza, il brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo e già certificato disco di platino in Italia.