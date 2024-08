TG1 replica stizzito all’accusa di censura

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 31 agosto 2024) Nessuna ‘climatica’. Il TG1 risponde al fisico Antonello Pasini, che ha apertamente accusato su Facebook il telegiornale di Rai 1 di aver effettuato un “taglietto strategico” nel suo intervento il 28 agosto nel notiziario delle 13.30, in cui spiegava le ragioni del forte maltempo, attribuendole all’evidente cambiamento del clima. Il suo post su un’asseritain materia di cambiamenti climatici ha sorpreso non poco i giornalisti del Tg1, che lo hanno immediatamente chiamato rassicurandolo sul fatto che nessuno lo aveva voluto imbavagliare si legge sul profilo Facebook del TG1, in cui non si nega il taglio ma “si erano scelte alcune sue frasi di un discorso più ampio per un servizio che durava poco più di un minuto”.