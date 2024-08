Tennis | Us Open Sinner supera O' Connell e accede agli ottavi**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) New York, 31 ago, (Adnkronos) - L'azzurro Jannikil terzo turno degli Usdi tennis. Il numero uno al mondo si è imposto in tre set sull'australiano Christopher O', con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2 in un'ora e 56 minuti eottavi di finale dello Slam statunitense dove affronterà il vincente della sfida tra Paul e Diallo.