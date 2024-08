Tennis | Us Open Djokovic ko al terzo turno contro Popyrin

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 31 agosto 2024) Il serbo cede in 4 set; avanzano Zverev, Ruud e Dimitrov. ROMA - Dopo l'uscita di scena di Alcaraz, nella notte gli Usmaschili hanno perso un altro atteso protagonista. Novakè uscito di scena ai sedicesimi di finale della quarta e ultima prova del Grande Slam, in corso sui campi in c