Supplenze docenti e ATA di ruolo 2024 25 | dall’aspettativa alla comunicazione delle assenze Indicazioni MIM su gestione contratti

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 31 agosto 2024) Avviato in alcune province l'algoritmo per l'assegnazioneal 30 giugno e al 31 agosto aiinclusi in GaE e GPS, cui possono partecipare anche idi, il MIM forniscesulladei relativi. L'articoloe ATA di/25:MIM su