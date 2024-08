Sport in tv oggi sabato 31 agosto | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024)31ci aspetta una giornata ricca di. Grande spettacolo con la Louis Vuitton Cup di vela e le grandi sfide di Luna Rossa nelle acque di Barcellona. Abbuffata di motori con le qualifiche del GP d’Italia a Monza per la F1, qualifiche e Sprint Race del GP di Aragon per la MotoGP. Gli US Open di tennis offrono le imperdibili partite del terzo turno. Proseguono le Paralimpiadi di Parigi 2024, mentre la Vuelta di Spagna propone una tappa estremamente affascinante. Si assegnano le medaglie agli Europei di arrampicataiva, si concludono i Mondiali Under 20 di atletica leggera, vanno in scena le finali dei Mondiali Under 17 di volley maschile. Come ogni weekend ci sarà da divertirsi anche con il grande calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e campionati esteri. Spazio anche ai Mondiali di mountain bike e alla Supercoppa Italiana di pallamano.