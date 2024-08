Sinner-O’Connell all’US Open oggi terzo turno | orario e diretta tv

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 31 agosto 2024) (Adnkronos) – Jannikcontro Christopherneldel singolare maschile dell’US. L’azzurro, numero 1 del mondo, torna in campo a New York il 31 agosto – intv e streaming – per cercare un posto negli ottavi di finale a Flushing Meadows. Dopo la convincente vittoria sull’americano Alex Michelsen,si confronta con l’australiano che è reduce dal successo sull’azzurro Mattia Bellucci. Il 23enne altoatesino e il canguro 30enne, numero 87 del mondo, si sono incontrati già due volte in carriera: 1-1 nei precedenti. Nel 2021,si è imposto nel torneo di Atlanta nella sfida degli ottavi di finale in 2 set., invece, quest’anno ha avuto la meglio in 2 set negli ottavi del Masters 1000 di Miami, poi vinto.scenderanno in campo nel secondo incontro in programma davanti al pubblico dell’Arthur Ashe Stadium.