Sesto Fiorentino celebra la Liberazione tra musica e ricordo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024)(Fi), 31 agosto 2024 – Il 1° settembrericorda la sua. Un anniversario importante, quello di quest’anno, essendo a 80 anni precisi dalla fine del regime nazifascista in città. Ricco il programma di eventi nel corso della giornata di domani, che si intrecciano anche con altre iniziative di. Si parte alle 8,30 con la deposizione delle corone ai Cippi e al Cimitero Maggiore. Alle ore 9,30 alla Pieve di San Martino la messa in memoria delle vittime della guerra. Alle 10,30 da piazza Vittorio Veneto, partirà il corteo per le vie cittadine con la deposizione di corone ai Monumenti ai caduti e al partigiano. Il corteo si concluderà in piazza De Amicis con gli interventi del sindaco diLorenzo Falchi, di Lorenzo Tombelli, presidente ANED Firenze, e di Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale ANPI.