Sassuolo-Cremonese oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie B 2024 25

(Di sabato 31 agosto 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valido per la quarta giornata del campionato italiano di/2025. L’inizio dei neroverdi è stato inferiore alle attesela rosa: per il momento infatti gran parte dell’ossatura che aveva fatto laA è stata infatti confermata, con giocatori come Thorstvedt e Laurienté che in cadetteria possono fare la differenza. Ciononostante sono arrivati due pareggi esterni sui campi di Catanzaro e Bari, e ora gli uomini di Grosso attendono una formazione forte ma in crisi come i grigiorossi. La Cremo di Stroppa infatti, dopo aver mancato la promozione in A nella finale play-off persa contro il Venezia, non ha cominciato con il piede giusto, perdendo due partite su tre contro Cosenza e Palermo. L’obiettivo è dunque riscattarsi al Mapei Stadium.