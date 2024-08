Sarà un’ottima annata?

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 31 agosto 2024) L’andamento annuale del clima determina il carattere dell’, ma la qualità del vino la determina l’ultimo mese di maturazione dell’uva. Se vedete nuvole in cielo, e siete vignaioli, è quello il momento di preoccuparsi. E infatti, tra fine agosto e inizio settembre gli animi dei vignaioli si inquietano: è, anzi faremmo meglio a dire era, il tempo di inizio della vendemmia, quel periodo intensissimo in cui non ci sono sabato e domenica, sere, notti, perché la preoccupazione è sempre e solo una: portare l’uva in cantina il più in fretta possibile, il meglio possibile, e nelle quantità più corrette possibili. Non è sempre facile, anzi, nella maggior parte dei casi la decisione di quando e come vendemmiare è determinante per il risultato finale.