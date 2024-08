San Severo Cinquantenne ferito da colpo pistola | l’uomo è andato da solo in ospedale per farsi medicare

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 31 agosto 2024) Agguato nel Foggiano. Un uomo di 57 anni è statoda undi arma da fuoco a una gamba nel corso di un agguato a Sanin via Apricena. In base a quanto appreso,di 57 anni si è recato dainalla guida della sua auto per. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Sull’episodio sono in corso indagini della polizia.