San Marino va verso riconoscimento dello Stato di Palestina

(Di sabato 31 agosto 2024) Altro passo di Sanildi. Lo riferisce l’ambasciata palestinese in Italia a margine dell’incontro dell’ambasciatrice Abeer Odeh, con il segretario diper gli Affari esteri, Luca Beccari. Durante il colloquio a Palazzo Begni, i due hanno avuto “un confronto approfondito sull’attuale situazione in Medio Oriente e la valutazione della richiesta d’accredito del diplomatico palestinese” a San. Secondo la stessa fonte, Beccari ha confermato l’avvio dell’iter istituzionale per l’accredito dell’Ambasciatrice palestinese a San, anche nello spirito dell’ordine del giorno adottato ieri all’unanimità dal Consiglio grande e generale. Nuovi appuntamenti Beccari ha proposto un prossimo incontro dell’ambasciatrice con i membri della Commissione esteri, anche al fine di rafforzare le relazioni tra i due Paesi.