Salvini usa il caso Verzeni contro Ius Scholae | Sospettato nordafricano con cittadinanza

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di sabato 31 agosto 2024) "Ius? La mia opinione è che non serva. A 18 anni hai la maturità necessaria per decidere chevuoi avere. non capisco perché ci sia polemica politica" ha dichiarato il leader della lega L'articolousa ilIus: “con” proviene da Il Difforme.