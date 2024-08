Russia | Putin in Mongolia Kiev vuole il suo arresto

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 31 agosto 2024) Il presidente russo, Vladimir, il 3 settembre sarà in visita in, nella sua prima missione in un Paese membro della Corte penale internazionale ( Cpi ), da quando nel marzo 2023 il tribunale dell’ Aja ha emesso un mandato dinei suoi confronti per la deportazione illegale di bambini ucraini.ha già esortato laad arrestare il presidente russo, ma il Cremlino