Russia la grana Telegram per Putin | senza Durov guerra più dura

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 31 agosto 2024) (Adnkronos) – Un'app per tutto il mondo, un''arma' per Vladimir. E' il doppio ruolo di, il social che ha un peso speciale per Mosca e che rischia di lasciare un vuoto pesante nello scacchiere russo dopo il fermo del Ceo Pavel, bloccato a Parigi una settimana fa e rilasciato su cauzioneL'articolo, laperpiùproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.