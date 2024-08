Russia la grana Telegram per Putin | senza Durov guerra più dura

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 31 agosto 2024) L'app per Mosca è uno strumento fondamentale non solo per le operazioni militari Un'app per tutto il mondo, un''arma' per Vladimir. E' il doppio ruolo di, il social che ha un peso speciale per Mosca e che rischia di lasciare un vuoto pesante nello scacchiere russo dopo il fermo del Ceo Pavel