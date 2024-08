Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Mosca, 31 agosto 2024 – S tando a quanto riportato dall’Istituto per lo studio della Guerra (Isw), ilsta portan do avanti una campagna di informazione in reazione al calo deiavvenutonella regione diavrebbe lanciato questa campagna mediatica per giustificare il motivo per cui il governo di Mosca prefer isce continuare le operazioni militari nelle zone dell’orientale, invece di costringere le truppe ucraine nelalla ritirata. La camp agna e i sondaggi La fondazione per l’Opinione Pubblica, un’istituzione statale russa, ha pubblicato nella giornata di ieri un sondaggio presentato lo scorso 25 agosto. L’esito dell’indagine in questione ha registrato che il 28% degli intervistati ha manifestato indignazione nei confronti delle autorità russe nell’ultimo mese.