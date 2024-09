Ritornare all’uomo ed all’economia reale

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di sabato 31 agosto 2024) La visita ai musei vaticani rappresenta un viaggio nella storia dell’uomo attraverso le sue opere d’arte e d’ingegno che mostrano, attraverso i capolavori esposti, il senso ed i valori estetici e culturali che hanno caratterizzato i periodi della storia. I capolavori mostrano lo spirito di chi li ha fatti, la forza interiore e l’ispirazione che ha guidato il loro lavoro e meravigliano di quanto l’uomo nei diversi momenti della storia sia stato in grado di pensare in grande. Non si guarda più allo spirito che anima l’uomo La prima attenzione è rivolta alla bellezza estetica e non sempre chi guarda ha lo spirito di domandarsi cosa voleva fare l’artista, ci si ferma all’immagine esteriore e non si guarda al senso ed allo spirito che animava e spingeva l’artista nel suo lavoro.