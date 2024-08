Rimborsa in anticipo bond da 125 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) UniCredit (in foto l’ad Andrea Orcel), avendo ricevuto l’autorizzazione della Bce, eserciterà l’opzione di rimborso integrale dei titoli UniCredit da 1,25di euro "in conformità con i termini e le condizioni applicabili" in via anticipata il 23 settembre. Il rimborso avverrà alla pari, insieme agli interessi maturati e non corrisposti.