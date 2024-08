Ravezzani | Inter polemiche sul braccialetto di Rocchi? Ridicolo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024) Nonostante il perentorio 4-0 mostrando uno dei modi di giocare più belli in Europa al momento, l’non è esente dalle solite sterili. Il motivo? Ilindossato da, desingnatore arbitrale, presente a San Siro. Ne ha parlato Fabio. ROSICONI – Già dallo scorso anno diversi tifosi di squadre avversarie, perlopiù juventini e milanisti (naturalmente), stanno cercando ogni modo possibile per screditare l’. Non potrebbe essere altrimenti, visto lo spettacolo mostrato dai nerazzurri in campo, una squadra che già lo scorso anno ha dimostrato di essere inarrestabile e che quest’anno è partita al meglio, con un 4-0 secco sull’Atalanta frutto di una prestazione che raramente si vede in tutta Europa in questo momento.