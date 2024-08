Quel nulla assoluto che rovescia tutti i canoni

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di sabato 31 agosto 2024) Ci sono dei baci promiscui in un taxi (non in un vicolo) con due dei baciatori che peraltro sono sposati; c'è un tassista che ignora che sarà testimone di una potenziale "violenza sessuale" e c'è un giornale che li mette in prima pagina perché siamopoliticamente bipolarizzati come cretini, giornalisti e politici è lo stesso