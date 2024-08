Puglia Emiliano | Terzo mandato? Mi auguro di no Decaro andrebbe bene

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 31 agosto 2024) (Adnkronos) – "Non so cosa farò. Mi pare che tre mandati siano un po' troppo Repubblica da sempre ha il profilo di tentare di creare zizzania tra me e Antonio (, ndr.). Questa cosa non esiste. Abbiamo creato una bellissima classe dirigente e miche questi giovani, anche se giovani non sono più", si