PresaDiretta apre la stagione dell’informazione

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 31 agosto 2024) Lariparte da con. Da domani, alle 20:35 su Rai3, tornano le inchieste di Riccardo Iacona e lo fanno nell’originaria collocazione della domenica sera. Il lunedì, infatti, viene lasciato libero per il nuovo programma di Massimo Giletti, dal titolo Lo Stato delle Cose (nell’attesa partirà Insider di Roberto Saviano). La serata sicon “Aspettando Presa Diretta” che, con ospiti e filmati, si occuperà dell’emergenza nell’area flegrea dove vivono 800 mila persone. I modi per rendere antisismiche le case ci sono, ma con quali soldi? Gli ultimi aggiornamenti sulla situazione, in collegamento da Bacoli, con il sindaco Josi Gerardo dalla Ragione. Obiettivo, inoltre sull’emergenza abitativa che dilaga a livello nazionale. La speculazione sugli affitti brevi satura il mercato: ci sono sempre meno case e sono sempre più care.