Pranzi a sbafo e furti all’Ipercoop | tre denunciati

(Di sabato 31 agosto 2024)non pagati e salami rubati al supermercato. La polizia ha denunciato tre persone martedì scorso per due episodi distinti. Nel primo pomeriggio gli agenti della squadra Volanti sono stati chiamati a intervenire in un ristorante di via Fornaciari a seguito di una segnalazione da parte del titolare, di due uomini che, dopo aver consumato il pranzo, si sono allontanati rifiutandosi di pagare il conto di circa 120 euro complessivi. Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno acquisito la descrizione dei fuggitivi e si sono messi subito sulle loro tracce. E poco dopo sono riusciti ad acciuffarli. Si tratta di un 47enne e di un 48enne, entrambi italiani, i quali hanno ammesso i fatti. Entrambi sono stati deferiti a piede libero per l’ipotesi di reato di insolvenza fraudolenta in concorso.