Pokrosvsk la città ucraina con i russi alle porte | “Chi parte non sa se ritroverà la propria casa”

(Di sabato 31 agosto 2024) L’intervista di Fanpage.it a Maria Avdeeva, esperta di sicurezza al lavoro per l’evacuazione della ‘porta del Donetsk’: “Tra i civili, nervosismo ma niente disperazione”. Chinon sa se al ritornolacasa. La gente teme che finisca come a Bakhmut o in altri luoghi ridotti in macerie dai. “Ma spera che l’esercito ucraino respinga gli invasori”.