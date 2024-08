Partite Serie A oggi in TV dove vedere Lazio-Milan e Napoli-Parma in diretta e streaming | gli orari

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 31 agosto 2024) La terza giornata diA prosegue, sabato 31 agosto, con altre quattro sfide in programma da calendario suddivise in due slotdifferenti. Alle 18:30 scenderanno in campo Bologna-Empoli e Lecce-Cagliari. Alle 20:45 invece sarĂ la volta di. Qui tutte le informazioni suvederle intv e