Parco fluviale dell' Elsa coppia in difficoltà in acqua | una persona risulta scomparsa

(Di sabato 31 agosto 2024) Colle Val d’(Siena), 31 agosto 2024 – Preoccupazione al. Nel pomeriggio di oggi, i soccorritori del 118 sono stati chiamati per due persone ininin località San Marziale. Una giovane donna, 30 anni, è stata salvata e le sue condizioni psicofisiche sono in corso di valutazione. Sono invece in corso le ricerche’altra, che al momento. Sul posto sono intervenute l’ambulanza infermieristicaa Misericordia di Colle Val d’, le forze’ordine, la polizia municipale di Colle Val d’e i vigili del fuoco. Notizia in aggiornamento