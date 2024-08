Paralimpiadi Gilli d’argento nei 400 stile libero

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 31 agosto 2024) Oro per la statunitense Olivia Chambers, bronzo per l'ucraina Anna Stetsenko Carlottaconquista la sua terza medaglia ai Giochi paralimpici di Parigi 2024. La nuotatrice azzurra è argento nei 400 metricategoria s13 dietro alla statunitense Olivia Chambers, bronzo per l'ucraina Anna Stetsenko.