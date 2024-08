Paralimpiadi 2024 rinnovata la collaborazione tra CIP e OSCAD contro i crimini di odio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024)latra il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e l’Osservatorio per la Sicurezzagli Atti Discriminatori () in occasione dei XVII giochi paralimpici di Parigi. L’è un organismo interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che si occupa di prevenzione e contrasto aie discorsi d’, con una particolare vocazione nel supportare le vittime di questi reati nel percorso della denuncia. A questo riguardo, sin dalla costituzione avvenuta nel 2010, è stata attivata una mail dedicata@dcpc.interno.it alla quale Istituzioni, Associazioni o cittadini possono inviare una segnalazione per richiedere l’intervento dell’Osservatorio.