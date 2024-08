Papa padre Spadaro | La salute è buona sente di avere le forze per affrontare un lungo viaggio

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 31 agosto 2024) (Adnkronos) – Il, sulla soglia degli 88 anni e con i noti acciacchi di, si appresta a compiere ilpiùdel suo pontificato in Asia e Oceania. “La suadilenecessarie per affrontarlo – dice in una intervista all’AdnkronosAntonio, sotto-segretario L'articolo: “Ladileperun” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.