Panariello Vs Masini Le risate si accendono

(Di sabato 31 agosto 2024) "Vs-l ritorno" è in programma stasera (inizio ore 21) in piazza Duomo. Restano ancora pochissimi biglietti disponibili. Dopo il sold out ottenuto della passata edizione di Settembre Prato è Spettacolo, il festival organizzato da Fonderia Cultart con la collaborazione con il Comune di Prato, tornano a grande richiesta due paladini della toscanità, particolarmente amati nella nostra città: Giorgioe Marcosaranno di nuovo insieme per un nuovo round del loro spassoso ed emozionante incontro, ancora una volta sul ring di piazza Duomo, nell’ambito delle celebrazione del Settembre. La data, come quella di Francesco De Gregori del 4 settembre, è a cura di Fonderia Cultart e Leg Live Emotion Group.