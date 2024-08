Palmaroli Osho | Smentisco di essere organizzatore mostra Futurismo

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 31 agosto 2024) (Adnkronos) – "Ho letto su diverse testate il mio nome comedellasul, e ci tengo a smentire questa notizia perché questo non è vero e non dirlo non sarebbe rispettoso verso chi è l'effettivo curatore. Non sono io perché non ne avrei titolo. Io faccio parte del comitato scientifico ma con