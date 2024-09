Outfit è quando sponsor fischia e altri bollori della dittatura degli stylist

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 31 agosto 2024) «Ci sono molte cose che il potere può dare a un uomo: il gusto è raramente una di esse». Lo dice, all’inizio di “Kaos”, Prometeo parlando di Zeus, e mentre lo dice scorrono le immaginipiscina di Zeus coi gonfiabili a fenicottero, e quindi la gente normale capisce cosa intende: l’assenza di gusto dell’estetica Instagram (la gente come me, invece, pensa: ma Zeus mica è un uomo, ma non ce l’hanno un revisoresceneggiatura). Poi appare Zeus, che è in tuta, una tuta burina, da rapper ricco che copia i ghetti, che li cita, che li evoca, una tuta con gli sbrilluccichi, e sotto c’è “Money for nothing”, e la me in condizioni normali, che pure ha un debole in forma di madeleine per i Dire Straits, penserebbe che no, diamine, lì sotto ci andava “Siamo dèi”, forse la più sottovalutata canzone del repertorio di Lucio Dalla.