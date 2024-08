Osimhen nessun dietrofront | ora è ufficiale che mazzata per il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 31 agosto 2024) L’annunciospiazzadopo la beffa, ora lo scenario plausibile sembra essere solo uno Qualche tifoso ad inizio estate ha accarezzato l’idea di trattenere per un’altra stagione il beniamino Victor. D’altronde, ha ancora un contratto con gli azzurri ed è uno dei più forti in circolazione nel suo ruolo. Ma per la società, chiaramente, non vi era che una sola strada: la cessione. Ilha cercato acquirenti per il cartellino del centravanti nigeriano, ma senza riuscirci. Negli ultimi giorni di mercato, il club azzurro ha addirittura pensato di ‘svendere’ il giocatore, che aveva una clausola monstre, ma cheo avrebbe voluto esercitare. Neanche gli arabi.