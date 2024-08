Omicidio Sharon su luogo del crimine i fiori di Ruocco e il cartello giustizia è fatta

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 31 agosto 2024) L'appello del legale della famiglia Verzeni: "Non si parli di raptus improvviso" Nuovi cartelli e nuovi mazzi diadornano ilin via Castegnate in cuiVerzeni è stata accoltellata a morte nella notte tra il 29 e il 30 luglio. All’indomani del fermo di Moussa Sangare, che ha confessato l’, sulla scena