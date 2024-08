Omicidio di Sharon Verzeni perizia sul killer | Lei mi chiedeva perché la colpivo

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 31 agosto 2024) «Non emergono al momento elementi indicativi di una patologia mentale per l’assassino di». Lo afferma in una nota la presidente della Società Italiana di Psichiatria (Sip), Liliana Dell’Osso. «Gli elementi che emergono - afferma - non sembrano puntare verso un disturbo affettivo o psicotico in fase acuta, vale a dire verso una patologia mentale, mentre potrebbe emergere un disturbo