Oasis è caos biglietti Codacons | Esposto ad AgCom e in Procura

(Di sabato 31 agosto 2024) (Adnkronos) – Da quando il sogno della reunion degliè diventato realtà, i fan non aspettavano che questo giorno, ovvero quello della messa in vendita deiper le 14 date del tour inglese 2025 dei fratelli Gallagher. Purtroppo, per loro si è trattato di un duro risveglio:, piattaforme impazzite, file di ore ed ore, sistema in tilt e impossibilità per migliaia di appassionati di raggiungere l’agognato ticket. La vendita era prevista sui circuiti Ticketmaster.co.uk, Gigsandtour.com e Ticketmaster.ie, escluso il caso della prevendita con ‘ballottaggio’ che la produzione della band aveva indetto per la giornata di ieri. Ma qualcosa è andato storto. “Mi sono collegata, e prima di me c’erano ottomila persone, non riuscivo a crederci”, dice all’Adnkronos una fan di Liam e Noel.