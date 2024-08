Oasis concerti 2025 | vendita biglietti è via crucis ore di coda online

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 31 agosto 2024) (Adnkronos) – Via alladeiper ideglinel. Parola d'ordine: pazienza.è iniziata oggi 31 agosto 2024 la corsa ai preziosissimi ticket per assistere alle date del tour annunciate dai fratelli Noel e Liam Gallagher, che tornano insieme dopo 15 anni di separazione e di liti. I vari L'articoloè via, ore diproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.