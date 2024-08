Norris in pole a Monza e prima fila McLaren 4 Leclerc e 5 Sainz

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 31 agosto 2024)(ITALPRESS) – Sarà Landoa scattare domani dallaposition del Gran Premio d’Italia, 16esimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota britannico dellascatterà davanti a tutti grazie all’1’19?327 fatto segnare nel Q3 di: quintain carriera, la quarta stagionale dopo Barcellona, Hungaroring e Zandvoort. Al suo fianco, per unatutta(era dal 2012 con Hamilton che non centrava la), ci sarà Oscar Piastri, più lento di appena 109 millesimi, mentre le Ferrari – innelle ultime due edizioni – devono accontentarsi della quarta e quinta posizione rispettivamente con Charles(+0?134) e Carlos(+0?140). Davanti alle due Rosse aprirà la secondaGeorge Russell con la Mercedes, sesto il compagno di squadra Lewis Hamilton che affiancherà in terza