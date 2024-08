Non sai come eliminare le macchie che i solari hanno lasciato sui vestiti? Leggi qui!

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 31 agosto 2024) Indispensabili in estate, e non solo, ipossono però avere lo svantaggio di macchiare i tessuti con i quali entrano in contatto. Il problema è chequestenon è semplice, anzi. E i modi per eliminarle sono differenti, a secondo che si tratti di solare in crema o in olio. Denominatore comune? Il pre-trattamento essendo questeconsiderate difficili al pari di quelle d’erba e dei cosmetici.