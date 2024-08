Nessuna discriminazione | boccciato il ricorso degli operatori sanitari no vax

Leggi tutta la notizia su today

(Di sabato 31 agosto 2024) Non ci fu violazione dei diritti umani verso glino vax che operano a San Marino, sospesi dal loro lavoro e spostati in ruoli amministrativi perché avevano rifiutato la vaccinazione contro il Covid-19. Per la Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) non c'è stata