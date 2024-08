Naufragio del Bayesian il marinaio | Ho svegliato il comandante per il forte vento Noi sbalzati in acqua e poi risaliti a bordo per salvare chi potevamo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 31 agosto 2024) «La nave si è inclinata e siamo statiin. Poi siamo riusciti a risalire e abbiamo cercato diquelli che». A parlare agli investigatori è Matthew Griffiths, ilche era di guardia in plancia della notte in cui il veliero è affondato nel mare di Porticello, nel Palermitano. Secondo quanto appreso dall’ANSA, Griffiths ha raccontato: «La barca era inclinata e camminavamo sulle pareti. Abbiamo messo in salvo chi, anche Cutfield ha salvato la bambina piccola e sua mamma». Il riferimento è al capitano James Cutfield, che non ha risposto alle domande nel suo primo interrogatorio da indagato pere omicidio colposi. Ma ha precisato di non essere «come Schettino».