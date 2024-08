Musetti eliminato da US Open sconfitto al terzo turno

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 31 agosto 2024) L'azzurro battuto dallo statunitense Nakashima in 4 set Lorenzoaldegli US2024. L'azzurro, testa di serie numero 18, è statodallo statunitense Brandon Nakashima, numero 50 del ranking, che si impone per 6-2, 3-6, 6-3, 7-6 (7-4) in 3h12'. Il matchnon trova contromisure contro l'avversario che gioca