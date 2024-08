Musetti eliminato da US Open sconfitto al terzo turno

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 31 agosto 2024) (Adnkronos) – Lorenzoaldegli US2024. L’azzurro, testa di serie numero 18, è statodallo statunitense Brandon Nakashima, numero 50 del ranking, che si impone per 6-2, 3-6, 6-3, 7-6 (7-4) in 3h12?.non trova contromisure contro l’avversario che gioca un match di alto livello al servizio (17 ace e 1 solo doppio fallo) e sfrutta quasi la metà delle palle break create (5/11). Nakashima piazza più vincenti (49-40) e commette meno errori gratuiti (30-37), azzeccando i passaggi chiave nell’incontro. L’azzurro parte malissimo cedendo la battuta per 2 volte nel primo set ma riesce a tornare in carreggiata nella seconda frazione, ipotecata con un break (3-0) e condotta in porto per 6-3. La svolta nelset è rappresentata dall’ottavo game che Nakashima gioca in maniera impeccabile confezionando il break decisivo.