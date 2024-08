MotoGP Marc Marquez torna a far paura | pole mostruosa ad Aragon e distacchi abissali Bagnaia in prima fila

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024)conquista per dispersione laposition del Gran Premio dia: nonostante una pista in condizioni non perfette per la pioggia caduta in mattinata, il Cabroncito ha dominato la qualifica consu tutti, conquistando la 66ain top class. A fargli compagnia inun super Acosta proveniente dal Q1 eche si prende unainsperata alla vigilia, quarto invece Martin dopo una caduta. Fuori in Q1 Bastianini che quindi scatterà dalla quattordicesima posizione.