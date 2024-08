MotoGP GP Aragon 2024 | programma date orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Laè pronta ad un grande ritorno: il Gran Premio di. Dopo la tappa in Austria, il motomondiale si sposta tra i Pirenei, dove va in scena il dodicesimo appuntamento della stagione. Il round iberico mancava in calendario dal 2022, quando – dopo aver ospitato la categoria per dodici anni consecutivi – era stato rimosso dall’itinerario del paddock. Laha infatti deciso di garantire la presenza, a rotazione, di non più di tre circuiti spagnoli ogni anno. Il weekend diè ora pronto a tornare, con il round intra il 30 agosto e l’1 settembre. I piloti scenderanno in pista per la prima volta nella giornata di venerdì, dedicata alle prove libere. La prima sessione è attesa tra le 10:45 e le 11:30, mentre il prequalifiche avrà luogo a partire dalle 15:00, terminando poi alle 16:00.