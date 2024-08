MotoGP | classifica piloti aggiornata dopo Sprint GP Aragon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Ladel Mondiale dilarace del GP di, dodicesimo appuntamento della stagione. Marc Marquez domina il sabato e conquista punti importanti per riavvicinarsi ai primi tre delladi questo campionato iridato. Giornata difficile per le Ducati ufficiali di Bagnaia e Bastianini: ora Martin è di nuovo in testa. Di seguito lacompleta.