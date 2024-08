MotoGp | Aragon; Marc Marquez in pole 3 o Bagnaia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024)su Ducati Gresini ha conquistato laposition del Gran Premio dellaadin Spagna. Terzo tempo per Francescodietro anche a Pedro Acosta su Ktm. Quarto Jorge Martin su Ducati Pramac: lo spagnolo partirà in 2/a fila con Alexe Morbidelli. 13° Bezzecchi e 14° Bastianini, che erano stati eliminati in Q1.